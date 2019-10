Diebe stehlen in Wolfsburg PKW und hochwertige Werkzeuge

In der Nacht zum Freitag ist im Stadtteil Detmerode ein 14 Jahre alter VW Caddy entwendet worden. Der Besitzer hatte sein blaues Fahrzeug um 19.30 Uhr am Donnerstagabend auf einem Parkplatz am Ende der John-F.-Kennedy-Allee nahe des Wendehammers abgestellt und am Morgen den Diebstahl bemerkt, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Zu der Beute der Diebe zählen auch hochwertige Werkzeuge, die sich in den Caddy befanden. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro, heißt es weiter in dem Bericht. Zeugen des nächtlichen Fahrzeugdiebstahls wenden sich bitte an die Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder