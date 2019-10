Ortsrat berät über Baupläne für Wolfsburger Lerchenweg

Die gelben Lieferwagen sind verschwunden, die DHL-Zustellbasis im Lerchenweg ist abgerissen. Am Zaun, der das Gelände von der Dieselstraße trennt, prangt der Namenszug der Röhrdanz-Gruppe. Was in Zukunft hinter diesem Zaun geschehen darf, darüber werden in den kommenden Wochen die politischen...