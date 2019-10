Da die Maßnahmen im Außenbereich ausgeführt werden, würden die Betriebsabläufe in der Schlossremise sowie das gastronomische Angebot nicht gestört, schreibt die Stadt.

Wolfsburg: Sicherungsmaßnahme an der Schlossremise

Die Geschäftsbereiche Kultur und Hochbau informieren über folgende Maßnahmen: Die Verwaltung hat im Rahmen der Bauunterhaltung eine Begutachtung des Daches über dem Wintergarten sowie des Hauptdaches des Restaurants Schlossremise in Auftrag gegeben. Hieraus ergeben sich laut Mitteilung der Stadtverwaltung kurzfristig erste Sicherungsmaßnahmen, unter anderem an der Holzbalkensituation des Wintergartens des Restaurants Schlossremise und am benachbarten Remisendachboden.

Als temporäre Sofortmaßnahmen werden die drei Holzstützen vor der Glasfront des Wintergartens des Restaurants stabilisiert und durch neue Holzstützen gesichert. Diese sind zunächst provisorisch, da Eichenholz in entsprechenden Dimensionen kurzfristig nicht zur Verfügung steht, heißt es in der Mitteilung.

Da die Maßnahmen im Außenbereich ausgeführt werden, würden die Betriebsabläufe in der Schlossremise sowie das gastronomische Angebot nicht gestört. red