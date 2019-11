Einbrecher dringen in Fallersleber Einfamilienhaus ein

Bisher unbekannte Täter sind am Samstag in einer Einfamilienhaus in Fallersleben eingedrungen.

Bisher unbekannte Täter sind am Samstag in ein Einfamilienhaus in Fallersleben eingedrungen. Die Gesuchten nutzten die Abwesenheit der Eigentümer aus und begaben sich zwischen 18 und 21.40 Uhr auf das im Rotekampweg gelegene Grundstück. Hier gelang es ihnen, auf der Gebäuderückseite gewaltsam ein Fenster zu öffnen und so in das Objekt einzudringen. Im Anschluss wurden die Räume von den Tätern durchsucht. Dabei fiel ihnen auch Schmuck in die Hände, den sie entwendeten. Zur Höhe des Sachschadens können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich des Tatorts gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter (05362) 967000 in Verbindung zu setzen.