Wolfsburger Konfirmanden feiern Jubiläum

Sie versammelten sich am Sonntagvormittag dort, wo sie vor Jahrzehnten während der (Pflicht-)Gottesdienste gesessen hatten. An der kleinen Empore unter dem großen Kreuz. In der Kirche trafen sich Jubiläumskonfirmanden. Wolfsburger oder hier Aufgewachsene, die vor 50 oder 60 Jahren in der...