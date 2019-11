Vorsfelde: Wie Reiter ihren Sitz im Sattel verbessern

Vorsfelde. Christian Deharde schult in einem Seminar Mitglieder des Vorsfelder Reit- und Fahrvereins.

Der Reit- und Fahrverein Vorsfelde hatte kürzlich eine lehrreiche Sitzschulung mit Christian Deharde. An zwei Tagen besuchte er die Vereinsmitglieder auf ihrer Anlage, um zehn Reitern dabei zu helfen, ihren Sitz im Sattel zu verbessern. Sein Motto: Nicht das qualitätsvollere Pferd, sondern das besser gerittene Pferd ist das Wertvollere.

Bei seiner Arbeit mit den Übungen von Eckart Meyners erlebt er viele Verbesserungen beim Reiter, aber auch die Pferde gehen viel zufriedener und losgelassener. Ein Unterricht ohne Bewegungsübungen ist für ihn nicht mehr vorstellbar. Vielmehr sind Pferd und Reiter ganzheitlich zu betrachten, und bei jedem Paar gilt es individuelle Lösungen zu finden, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Lehrgang startet mit einer Analyse der Fehlerquellen

Mit einer Stunde Theorieeinheit für alle Teilnehmer startete der Lehrgang. Hier erklärte Deharde seine Arbeitsweise und analysierte mit den Teilnehmern mögliche Fehlerquellen, die zu Problemen beim Reiten führen können. Anschließend hatte jeder Teilnehmer 45 Minuten Zeit, um die persönlichen Schwächen und Probleme zu besprechen und Lösungen für diese zu finden. Sowohl auf dem Pferd als auch auf der Matte zeigte Deharde den Reitern Übungen, die ihnen zum Beispiel dabei helfen, bestimmte Muskelpartien zu stärken, bestimmte Bereiche während des Reitens zu entspannen oder eine größere Beweglichkeit zu erzielen.

Teilnehmer stellen nach dem Seminar positiven Effekt beim Reiten fest

Am Ende des Lehrgangs waren alle Teilnehmer sehr zufrieden und konnten auch sofort einen Effekt während des Reitens feststellen. Carolin Nolte zog folgendes Fazit: Es echt faszinierend, wie ich in so kurzer Zeit schon Fortschritte sehen kann. Ich freue mich schon auf den nächsten Lehrgang.

Weitere Veranstaltungen des RFV Vorsfelde sind: 23. bis 24. November, Springlehrgang mit Malte Weichsler; 14. bis 15. Dezember. Dressurlehrgang mit Michael Konzag; 6. Dezember; Weihnachtsmarkt Vorsfelde