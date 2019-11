Wolfsburg: 164 blicken auf 8200 Jahre Mitgliedschaft zurück

„Ein kleiner Schritt für den Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit.“ Diese Aussage prägte das Jahr 1969, in dem die erste Mondlandung stattfand. 1969 sind auch 164 Wolfsburger Mitglied der Volksbank geworden. Das nahm die Volksbank BraWo zum Anlass, um das runde Jubiläum von 50 Jahren und die beachtliche Treue der Mitglieder am 5. November in einer Feierstunde im Föhrenkrug zu ehren, wie die Volksbank BraWo mitteilt.

Dabei würdigten Claudia Kayser, Leiterin der Direktion Wolfsburg der Volksbank BraWo, Torsten-Armin Kietzmann, Vorsitzender des Aufsichtsrates und Rudolf Schulze, Mitglied des Aufsichtsrates, die anwesenden Jubilare und übergaben die Ehrenurkunden. „Es stellt für mich eine Ehre dar, unseren langjährigen Mitgliedern zu danken und ihnen die Urkunden übergeben zu dürfen“, so Claudia Kayser. „Den heutigen Tag sehen wir als Motivation und Auftrag für die Zukunft. Wir wollen unsere Arbeit in der Region so fortführen, wie es unsere Region, Kunden und Mitglieder zu Recht von uns erwarten und Vertrauen und Loyalität zurückgeben.“

Torsten-Armin Kietzmann, Vorsitzender des Aufsichtsrates, sagte während der Jubiläumsfeier: „Jede Genossenschaft baut auf seine Mitglieder. Genau deswegen zeichnet sich die Volksbank BraWo durch ihr starkes Fundament aus. Wir sind stolz und glücklich zugleich, solch treue Mitglieder zu haben.“

Begleitet wurde die Veranstaltung von schönen Erinnerungen der Vergangenheit und lebhaften Momenten der Gegenwart. Zusätzlich gab es diverse Auftritte von Sophie Jung und Melanie Becher, die für die musikalische Unterhaltung sorgten. red