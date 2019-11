Als er vorgestellt wurde, zückten alle ihre Kameras: die Weltpremiere des Golf am 24. Oktober in Wolfsburg.

Golf 8 kommt heute auf Stippvisite in die Autostadt

Wolfsburg. Zwei Wochen nach der Weltpremiere in der neuen Veranstaltungshalle Hafen 1 kommt der Golf 8 zu einem Kurzbesuch heute in die Autostadt. Besucher laut einer Mitteilung der Autostadt von 11 bis 18 Uhr Gelegenheit, ein Exemplar der 8. Generation des Wolfsburger Erfolgsmodells auf der Piazza in Augenschein zu nehmen. Der Zutritt zur Piazza ist frei. Im Dezember wird der neue Golf auf den Markt kommen.