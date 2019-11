Kein Parkausweis mehr bei Zweitwohnsitz in Wolfsburg

Mit Verwunderung habe ich zur Kenntnis genommen, dass Anwohner in der Innenstadt keinen Parkausweis mehr bekommen, wenn sie ihren Zweitwohnsitz in Wolfsburg haben. Für Berufspendler wie mich bedeutet das eine deutliche Einschränkung der Wohnqualität. Das schreibt unser Leser Stefan L. (Name der Redaktion bekannt). Die Antwort recherchierte Markus Kutscher Seit sieben Jahren wohnt Stefan L. in einer Wohnung im Scheffelhof. Unter der...