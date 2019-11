Finanzspritze für Wolfsburgs Busverkehr?

„Die Leute, die am lautesten gute Busverbindungen fordern, fahren doch selbst lieber mit dem Auto“, erklärt der Ortsbürgermeister der Stadtmitte lapidar. „Ich möchte außerdem, dass der Radverkehr in der Innenstadt gestärkt wird“, wünscht sich Detlef Conrad auch dabei Verbesserungen. Am 4. Dezember...