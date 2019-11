Leichtes Spiel für Taschendieb in Wolfsburg

Am Samstagabend wurde eine 35-jährige Wolfsburgerin beim Einkaufen in einem Lebensmittelmarkt in der Innenstadt Opfer eines Taschendiebes.

Am Samstagabend wurde eine 35-jährige Wolfsburgerin beim Einkaufen in einem Lebensmittelmarkt in der Innenstadt Opfer eines Taschendiebes. Der Langfinger erbeutete laut Mitteilung der Polizei aus dem auf dem Rücken getragenen Rucksack der 35-Jährigen ihre orange-rote Ledergeldbörse mit zwei EC-Karten, einer Kreditkarte, mehreren Ausweisen und einem Führerschein sowie unterschiedlichen Mitgliedskarten und zwei Krankenkassenkarten. Den Ermittlungen nach ereignete sich der Diebstahl zwischen 18.25 und 18.45 Uhr, als die Wolfsburgerin mit ihren Kindern in dem Markt Schuhe anprobierte. Der Rucksack sei mit Druckknöpfen verschlossen gewesen, und daher habe der Täter leichtes Spiel gehabt, so ein Beamter. Unbemerkt habe der Dieb den hinten über die Schulter getragen Rucksack öffnen und zugreifen können. Nach 20 Minuten habe die 35-Jährige das offenstehende Fach ihres Rucksacks festgestellt und die Straftat erst einen Tag später der Polizei gemeldet. Zum Glück, so der Polizist weiter, hatte die Wolfsburgerin ihre gestohlenen EC-Karten und die Kreditkarte bereits sperren lassen. red