Auch Detmerode ist vom Bauhaus beeinflusst

Modernità Italiana im Bauen. Damit ist nicht Wolfsburg, sondern Braunschweig in der Exposition „Bekanntes, Verborgenes und Vergessenes“ in der Bürgerhalle des Rathauses vertreten. Das ist stilistisch gemeint, denn Erwin Dürkop entwarf den neuen Hauptbahnhof der Löwenstadt in den 1960er-Jahren. In...