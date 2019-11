Leiden die Karpfen in der Autostadt Wolfsburg?

Ich war entsetzt, als ich die Karpfen in der Autostadt sah. Die Tiere haben viel zu wenig Wasser. Sie haben keine Flucht- und Rückzugsmöglichkeiten. Es ist eine Schande, die großen Karpfen so zu halten. Das meint Herbert Sukup aus Hattorf am Harz. Zu dem Thema recherchierteMarkus Kutscher Herbert...