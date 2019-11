Autofahrerin ist in Wolfsburg mit 2,92 Promille unterwegs

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte eine Polizeistreife am Sonntagabend eine

49-jährige Renault-Fahrerin noch rechtzeitig aus dem Verkehr ziehen. Es hätte durchaus Schlimmeres passieren können, so ein Beamter. Ein Alkoholtest hatte bei der 49-Jährigen 2,92 Promille ergeben, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Der Zeuge berichtete, dass die Wolfsburgerin von der Landesstraße 291 über die Oebisfelder Straße und die Berliner Brücke mehrfach mit ihrem Auto in den Gegenverkehr steuerte, so dass entgegenkommende Autofahrer ausweichen mussten. Die Frau räumte ein, dass sie Alkohol getrunken habe, aber nicht mehr wisse, wie viel es war. Daraufhin wurde ihr eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein sichergestellt und das weitere Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. red

