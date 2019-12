Tabaluga bricht in Wolfsburg auf dem Eis zum neuen Abenteuer auf

Wolfsburg. Die Eisshow mit dem Namen „Tabaluga & Lilli“ beginnt am Sonntag. Am Freitag gibt der Drache Autogramme. Zudem gibt es in der Autostadt Gospelkonzerte.

Wer am Freitag, 6. Dezember, die „Winter Wunder Stadt“ in der Autostadt besucht, darf sich auf einen besonderen Höhepunkt freuen: Tabaluga, Held der diesjährigen Eisshows, empfängt laut Mitteilung um 15 Uhr kleine und große Fans zu einer Autogramm- und Selfiestunde auf der Piazza. Am Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr flitzt der kleine grüne Drache dann zu seinem zweiten Abenteuer über die Eisfläche am Porsche-Pavillon und erzählt in „Tabaluga & Lilli“ von einem bösen König und der Suche nach dem wahren Feuer. Die Show findet bis Samstag, 14. Dezember, täglich um 17 Uhr und 19 Uhr statt.

„Havin’ a good time“ heißt es am Samstag und am Sonntag am bunt geschmückten Weihnachtsbaum, denn bevor „The Gospel People“ auf Europatournee gehen, begeistern sie Besucher der Autostadt mit einem Mix aus traditionellen Weihnachtsliedern und ausdrucksstarkem Gospel. Jeweils um 16 und um 18 Uhr sind die sieben Musiker aus Harlem live zu erleben.

Gäste benötigen für den Besuch der Eisshows und des Wintermarktes eine Tages- oder Jahreskarte. Das Abendticket für zehn Euro gilt von 16 Uhr bis 20 Uhr. Die Eislauffläche und die Schneewelt sind ohne weitere Kosten zugänglich.