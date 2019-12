Wolfsburger Höfe: Gebäudesanierung hat für Beirat Vorrang

Fast drei Millionen Euro hat der Rat am Mittwoch für Denkmalsanierungen im Wolfsburger Höfe-Viertel zur Verfügung gestellt. Der Höfe-Beirat legte am Abend zuvor seine Prioritäten bei der Sanierung des denkmalgeschützten Innenstadt-Quartiers fest. An erster Stelle steht für das Gremium die Instandsetzung der Holzkastenfenster an den Neuland-Gebäuden. An zweiter Stelle kommt für den Beirat die denkmalgerechte Sanierung der Fassaden, an...