Rathausgarage in Wolfsburg: 200 zusätzliche Parkplätze

Ab sofort stehen weitere 200 Einstellplätze in der Rathaustiefgarage zur Verfügung, wie die Stadtwerke Wolfsburg AG mitteilt. Darüber freute sich die Aufsichtsratsspitze der Aufbau, Wilfried Andacht und Ingolf Viereck, gemeinsam mit dem 1. Stadtrat Werner Borcherding, Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide sowie Aufbau-Geschäftsführer Marc-Frederik Augath.

Die ursprünglich auf vier Jahre angesetzte Instandsetzungsmaßnahme der Tiefgarage wurde im

April 2019 begonnen und wird geplant im März 2020 endgültig abgeschlossen, heißt es in der Mitteilung. „Mit der schnelleren Umsetzung konnten Kosten eingespart und auch die notwendigen Einschränkungen während der Sanierung deutlich reduziert werden“, erklärten Andacht und Viereck.

Mit dem Abschluss des ersten Bauabschnitts werde insbesondere für die hohe Nachfrage an den

Adventssamstagen eine spürbare Erleichterung erreicht. „Insgesamt stehen momentan rund 500 Parkplätze wieder zur Verfügung“, freut sich Borcherding über den reibungslosen Ablauf der Maßnahme.

Die ursprüngliche Planung umfasste die Betoninstandsetzung mit der Sanierung der in Teilen schadhaften Betonoberfläche, der Neubeschichtung der Böden sowie der Wände und Decken.

Die Tiefgarage erhält nach Aussage von Augath außerdem sanierte Entwässerungsleitungen, eine neue Allgemeinbeleuchtungs- und Sicherheitsbeleuchtungsanlage auf LED-Basis und eine BOS-Funkanlage für den sicheren Einsatz der Sicherheits- und Rettungskräfte in der Tiefgarage. Auch den Entwicklungen der steigenden E-Mobilität werde Sorge getragen. Unter Erweiterung der Stromversorgungsanlage werden 28 Ladestationen in der Tiefgarage eingerichtet. Eine Erweiterung der Anlage auf 55 Ladestationen wird aktuell in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung geprüft. Trotz des deutlich gestiegenen Leistungsumfangs befinde sich die Maßnahme im Terminplan und

innerhalb des vom Rat der Stadt Wolfsburg genehmigten Kostenbudgets von insgesamt netto rund 3,9 Millionen Euro, freut sich Stadtkämmerer Borcherding.