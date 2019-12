Klaus Mohrs schenkt Tafel und Caritas 300 Euro

Wolfsburg. Wolfsburgs Oberbürgermeister besucht am Freitag beide Einrichtungen. Elke Zitzke überreicht ihm einen Kalender aus dem Kinderkochkursus.

Oberbürgermeister Klaus Mohrs hat am Freitag die Wolfsburger Tafel und den Caritas-Mittagstisch besucht und beiden Einrichtungen ein Geldgeschenk in Höhe von 300 Euro gemacht. In den Räumlichkeiten der Tafel überreichte Elke Zitzke dem Wolfsburger Stadtoberhaupt einen Kalender aus dem Kinderkochkursus. Die Mitarbeiter Detlef Conrad, Brigitte Lotz und Hans Rühl freuten sich ebenfalls über Mohrs’ Besuch.