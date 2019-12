Risikospiel zum VfL-Abschluss in der Europa League

In der Europa League hat sich der VfL Wolfsburg bereits für die K.-o.-Runde qualifiziert. Am letzten Spieltag der Gruppenphase treffen am Donnerstagabend ab 21 Uhr die Wölfe in der Arena auf Saint-Étienne. Für den französischen Gegner wird es dagegen der letzte Auftritt in der laufenden Europapokal-Saison sein. Trotzdem oder vielleicht deshalb droht ein brisantes Duell. Die Polizei rechnet damit, dass im Tross der Gäste auch zahlreiche Problemfans anreisen werden. Sie hat die Begegnung deshalb als Risikospiel klassifiziert – Fantrennung ist an dem Tag oberstes Gebot.

Es wird mit bis zu 450 Fans der Kategorie gewaltbereit beziehungsweise gewaltsuchend gerechnet. Die Ultras von St. Etienne unterhalten eine Fanfreundschaft zu ihren Kollegen vom VfB Stuttgart. Daher wird es für möglich gehalten, dass sich Donnerstag aus der Hauptstadt von Baden-Württemberg auch Mitglieder aus der harten Szene auf den Weg nach Wolfsburg machen. Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte die Polizei, dass am Europapokal-Spieltag ein Großeinsatz mit mehreren hundert Polizeibeamten stattfinden wird. Auch Wasserwerfer werden für den Fall der Fälle bereit stehen. In der Porschestraße werden Absperrgitter aufgebaut. Autofahrer müssen sich in dem Bereich auf Einschränkungen gefasst machen.