Feuer in Hehlingen – Das war Brandstiftung

Das 1. Fachkommissariats der Polizei Wolfsburg hat nach dem Brand in der alten Gaststätte in Hehlingen in der Nacht zu Dienstag (wir berichteten) die Arbeit aufgenommen. Ihre Vermutung: Das war Brandstiftung. Für eine abschließende Bewertung sind weitere Untersuchungen mithilfe eines...