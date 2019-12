Einbrecher stehlen aus Praxis in Wolfsburg leere Geldkassetten

Einbrecher sind in eine Arztpraxis im Schachtweg zwischen Mittwochnachmittag, 14.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, eingestiegen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In dem Mehrfamilienhaus öffneten sie mit Gewalt die Eingangstür zur Arztpraxis. Sie stahlen zwei Geldkassetten ohne Inhalt. Wie hoch der Sachschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei bittet um Hinweise unter (05361) 46460. red

