Passanten beobachten Fahrraddiebstahl in Wolfsburgs City

Zwei aufmerksame Fußgänger haben am späten Montagabend in der Innenstadt einen Fahrraddiebstahl beobachtet und informierten umgehend die Einsatzzentrale der Polizei. Wie es in einer Mitteilung heißt, hatte der unbekannte Täter gerade das Schloss eines hochwertigen Mountainbikes an einem Fahrradständer gewaltsam aufgebrochen, als die Zeugen darauf zukamen. Wenige Augenblicke später gelang dem Dieb die Flucht mit dem gestohlenen Fahrrad.

Die Zeugen berichteten später den Beamten, dass sie um 21.50 Uhr gerade zu Fuß von der Porschestraße in den Maximilian-Kolbe-Weg entlang der City-Galerie eingebogen sind und durch die lauten Geräusche einer Flex aufmerksam wurden. Im Weiteren sei der Lichtbogen von dem betriebenen Werkzeug an dem Fahrradständer deutlich sichtbar gewesen.

Der unbekannte Täter habe es gerade noch vor dem Eintreffen der Zeugen geschafft, das sehr stabile Schloss des rotweiß lackierten Bikes zu durchtrennen und damit in Richtung der Friedrich-Ebert-Straße zu flüchten. Daher fragen die Ermittler des zuständigen 2. Fachkommissariates danach, wer den etwa 1,80 Meter großen und schlanken Unbekannten auf dem Fahrrad beobachtet hat. Der jugendlich wirkende Dieb war komplett dunkel gekleidet und habe ein Cappy getragen, so die Zeugen. Die Polizei Wolfsburg nimmt Hinweise zu dem Fahrraddiebstahl unter (05361) 46460 entgegen.