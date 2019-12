Weiterbildungsehrung der IHK Wolfsburg-Lüneburg

„Sie alle haben in diesem Jahr eine überragende Leistung erbracht, und diese große Anstrengung mit einem ebenso großen Erfolg gekrönt.“ Mit diesen Worten hat Sönke Feldhusen, Leiter des Bereichs „Menschen bilden“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) Lüneburg-Wolfsburg, laut Mitteilung kürzlich die IHK-Weiterbildungsehrung eröffnet. Ausgezeichnet hat die IHK Fachwirte, Betriebswirte und Personalfachkaufleute, die in diesem Jahr ihre Weiterbildungsprüfung vor der IHK erfolgreich abgelegt haben – und damit als Fachwirte einen Abschluss auf Bachelor- beziehungsweise als Betriebswirt auf Masterniveau erreicht haben.

Der Deutsche Qualifikationsrahmen sieht diese Gleichstellung schon länger vor, pünktlich zur Feierstunde hatte am Freitag der Bundesrat außerdem dem Berufsbildungsmodernisierungsgesetz zugestimmt: Ab sofort werden demnach die Bezeichnungen Bachelor Professional und Master Professional offiziell für die Abschlüsse der höheren Berufsbildung eingeführt. „Im Grunde haben Sie den Akademikern sogar noch etwas voraus, weil Sie die Theorie bereits mit fundierten Praxiserfahrungen verbinden können“, sagte Feldhusen. „Für unsere regionale Wirtschaft sind Sie daher gesuchte und geschätzte Fachkräfte.“

Zu den erfolgreichen Absolventen gehören als Fachwirte für Versicherungen und Finanzen: Chantal Boeck, Michael de Weerd, Viktoria Gensch, Hatice Kayoakay, Daniel Maaß, Nick Meyer, Nick Neder, Jonas Schalwig, Dennis Schamlott, Sven Wedemann, Vanessa Ziggert. Ihren Abschluss als Wirtschaftsfachwirte in der Tasche haben: Saskia Christin Bade, Robert Beck, Melanie Cordes, Lisa Grethen, Neels Mestmacher, Judith Thiedemann, Sebastian Thiel, Stefan Wenzel, Imke Winkelmann. Und als Personalfachkaufleute beruflich durchstarten können: Monika Oldenburg und Julia Vollmer.

Der nächste Lehrgang für Wirtschaftsfachwirte startet am 5. Februar 2020 in Lüneburg, für Betriebswirte als Online-Lehrgang am

4. Mai 2020 und für Personalfachkaufleute (online) am 1. Dezember 2020. Alle Lehrgänge können über das Aufstiegs-Bafög mit 40 Prozent gefördert werden.

Weitere Informationen und Anmeldung bei Isabel Gerber, (04131) 742154 (isabel.gerber@ihklw.de), oder online unter www.ihk-lueneburg.de/weiterbildungsprogramm.