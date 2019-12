Kinder entdecken im Phaeno das Geheimnis der Schokolade

Wolfsburg. Das Weihnachtsprogramm für die ganze Familie mit der Schokoladenwerkstatt und der Erfinderwerkstatt startet am 21. Dezember im Phaeno in Wolfsburg.

Während aus der Schokoladenwerkstatt das Aroma der süßen Köstlichkeit strömt, lassen sich Kinder und Erwachsene in der Sonderausstellung „Der vergiftete Kater ... und andere Märchenmaschinen“ in das Reich der Märchen und Fantasie entführen. Zusammen mit der Erfinderwerkstatt „Tanzende Märchenmaschinen“ bietet das Phaeno laut einer Mitteilung vom 21. Dezember bis 6. Januar ein Weihnachtsprogramm für die ganze Familie.

In die Welt der Schokoladenherstellung können Kinder im Phaeno eintauchen. Foto: LARS LANDMANN / Phaeno

In der märchenhaften Sonderausstellung gibt es viele Details zum Entdecken: Wer lugt hinter der weinenden Müllerstochter hervor, die Stroh zu Gold spinnen soll? Wo ist der Kerker von Hänsel? Der Aufbau der Automaten ist immer ähnlich: Im oberen Teil erzählen die beweglichen Holzfiguren eine kleine Geschichte. Im unteren Teil sind die Mechanismen zu sehen, die die Figuren zum Leben erwecken.

Tüftler haben außerdem die Gelegenheit, in der Erfinderwerkstatt „Tanzende Märchenmaschinen“ selbst ihre eigene Fantasiemaschine zu bauen. Die Maschine funktioniert als ein einfaches Kurbelsystem in einer Pappschachtel. Mit viel buntem Dekomaterial und Kreativität lassen die Besucher am Ende Märchenfiguren, Schneemänner oder Weihnachtsbäume tanzen.

Und den Geheimnissen der berühmten Aromen der Kakaobohne kann man in der Schokoladenwerkstatt auch nachgehen. Die Teilnehmer nehmen ihr eigenes Experiment mit nach Hause.

Tanzende Märchenmaschinen werden im Phaeno gebastelt. Foto: Phaeno

Am 24. und 31. Dezember ist das Phaeno geschlossen.

Erfinderwerkstatt „Tanzende Märchenmaschinen“: Tüftler und Bastler haben die Gelegenheit, selbst ihre eigene Fantasiemaschine zu bauen. Die Maschine funktioniert mit Drehscheiben und Schaschlikspießen als ein einfaches Kurbelsystem in einer Pappschachtel. 21. Dezember bis 6. Januar, je 13 bis 17 Uhr (außer 27. Dezember: 13 bis 15 Uhr), 2 Euro Materialkosten pro Fantasiemaschine plus Tagesticket.

Schokoladen-Werkstatt: Die Besucher experimentieren und finden heraus, was der süßen Köstlichkeit ihren besonders zarten Schmelz verleiht. 21. Dezember bis 6. Januar jeweils 11, 12.45, 14.30 und 16.15 Uhr, Dauer: etwa eine Stunde, 2 Euro plus Tagesticket, Teilnehmerzahl begrenzt.

Sonderausstellung „Der vergiftete Kater ... und andere Märchenmaschinen“ mit Automaten des Cabaret Mechanical Theatre bis 16. Februar, im Tagesticket enthalten. red