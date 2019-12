Autodiebe treiben ihr Unwesen in Hehlingen und Velpke

Ein Mann versucht eine Autotür mit einer Metallstange aufzubrechen (gestellte Szene). In Wolfsburg waren in Hehlingen und Velpke Autodiebe unterwegs.

Autodiebe haben in der Nacht zum Donnerstag ein Auto gestohlen und aus zwei weiteren Fahrzeugen die Tachokombigeräte ausgebaut.

Wie die Polizei berichtet, entwendeten sie aus der Auffahrt eines Privatgrundstücks in der Hehlinger Straße Bruchwiesen einen weiß lackierten, knapp ein Jahr alten, VW Multivan. In der Straße Hehlinger Wiesen missglückte eine weitere Tat. Hier bauten die Diebe anstelle dessen das Tachokombigerät des Fahrzeugs aus.

Täter bauen Tacho aus VW Bulli aus

Ähnlich gingen Unbekannte in der Straße Am Schwarzen Berg in Velpke vor. Auch hier bauten die Täter den Tacho eines VW Bullis aus, der am Straßenrand abgestellt war. Ein Zusammenhang zwischen den Taten ist nicht ausgeschlossen. Hinweise nimmt die Polizei in Wolfsburg unter (05361)46460 entgegen. red