Comedian macht Wolfsburger Publikum atemlos

Sascha Korf ist ein Anarchist des Comedy-Genres. Der Kölner kennt in seiner zweistündigen Show mit dem „Titel aus der Hüfte“, die auf Spontan-Pointen basiert, keine Grenzen. Weder im (Sprech-)Tempo noch in der Themenwahl. Vor allem aber, und das sagte er am Donnerstagabend zur Einführung in...