Bei Autostadt-Koch Cuske bleibt Heiligabend immer ein Platz frei

Koch zu sein, das heißt stressresistent zu sein. In der Küche geht es hoch her, denn der hungrige Gast hasst oft nichts so sehr wie eine lange Wartezeit. Vor Weihnachten potenziert sich die Belastung nochmals, in den gastlichen Stätten herrscht Hochbetrieb. Das ist in den Autostadt-Restaurants nicht anders. Der stellvertretende Küchenchef Nils Meinel und der Leiter der Eventlocation Chardonnay, Arkadius Cuske, werden den Kochlöffel an...