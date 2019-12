Wer vermisst Geschenke? Sie liegen bei der Polizei Wolfsburg

Schön, dass es so ehrliche Finder gibt. Einem jungen Pärchen fiel am vergangenen Samstag im Rewe-Markt in der Berliner Straße in Fallersleben ein Stoffbeutel mit mehreren verpackten Weihnachtsgeschenken auf. Offensichtlich hatte der Besitzer die Tasche dort versehentlich stehen gelassen. Das Pärchen fuhr mit den Geschenken in die Stadt und gab sie gegen 17.15 Uhr auf der Polizeiwache in der Heßlinger Straße ab.

„Wer den weiteren Inhalt der Tasche benennen kann, darf die Fundsache hier in Empfang nehmen“, sagte ein Polizeibeamter. Die Wache sei rund um die Uhr erreichbar. „Damit es an Heiligabend keine Tränen gibt“, so der Beamte abschließend.