Artisten, Tiere, Jonglage – ganz nah dran in Fallersleben

Unter Glöckchen-Klingeln sowie dem Evergreen „Santa Claus is coming to town“ und mit einer Gehilfin im roten Mantel zog der Weihnachtsmann mit einem Wägelchen in der Manege ein. 150 Zuschauer hatten sich am frühen Nachmittag im Zelt zur Premieren-Vorstellung an Heiligabend versammelt. Für einige Kinder in der ersten Reihe gab’s gleich zum Auftakt eine rot-weiße Zuckerstange, für das gesamte Publikum dazu noch eine Überraschung. Denn...