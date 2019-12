So war das Jahr 2019

2019 werde für Fallersleben in Erinnerung bleiben, weil es niemals zuvor so viele Baustellen, Straßensperrungen und Umleitungen gegeben habe, erklärt Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist im Rückblick. „Die größte Baustelle, das Schulzentrum an der Karl-Heise-Straße, ging ins 5. Jahr. Gymnasium,...