Gianni hält an seinem grün-weißen Kiosk in Wolfsburg fest

Er ist da. Noch da. Giovanni Moschetto hat seinen in recht frischem Grün-Weiß gestrichenen „Kultkiosk“ nahe des Amtsgerichtes an der Rothenfelder Straße geöffnet. Mittags um 14.40 Uhr sitzen am Freitag nur zwei Gäste davor. Belebt ist es, wenn der VfL Wolfsburg Heimspiele in der Bundesliga macht. Dann strömen die Fans herbei, weil ihr Fußweg ins Stadion hier vorbeiführt. Gianni ist bekannt, beliebt, geachtet. Das zeigten mehr als 1000...