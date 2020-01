Arbeiten im Wolfsburger Baugebiet Sonnenkamp starten

In den nächsten Tagen wird es ernst: Das erste Baufeld wird für das Baugebiet Sonnenkamp vorbereitet. In mehreren Abschnitten sollen in den kommenden Jahren 3000 neue Wohnungen entstehen, was 9000 bis 10.000 neuen Bürgern entspricht. „Im Rahmen der bisherigen Voruntersuchungen für das Areal wurden bereits die archäologischen Erkundungen für den ersten Bauabschnitt bis zur Kreisstraße 111 und die Erschließungsarbeiten außerhalb der...