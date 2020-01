Viele Glaubensbekenntnisse beim Wolfsburger Gospelgottesdienst

„Give us Peace“ sang der Gospeltrain Danndorf zum Abschluss am Donnerstagabend in der Christuskirche. Damit ging nach gut 90 Minuten der erste Gospelgottesdienst unter Leitung von Pastor Frank Morgner zu Ende. So schwungvoll, so stark und kräftig im Gesang, wie er begonnen hatte. Der Gospeltrain...