Jonathan (12) kämpft um sein Leben – viele Wolfsburger helfen

Wolfsburg. Für den an Leukämie erkrankten Jungen gibt es ein Benefizkonzert. Und das ist nicht die einzige Hilfsaktion.

Der Name Jonathan bedeutet einfach übersetzt „Gott hat gegeben“. Nun möchte man zu Gott beten, er solle Jonathan aus dem Landkreis Gifhorn die Gesundheit schenken. Der zwölf Jahre alte Junge – bis Mitte vergangenen Jahres lebte er mit seiner Mutter Katharina in Ehmen – ist an Leukämie erkrankt. Und als sei das noch nicht genug, wächst ein Tumor in seinem Bauchraum.

Ein Albtraum für ihn und seine Mutter ist das, eine Reise, deren Ende noch nicht absehbar ist. Immerhin: Die beiden sind mit ihrem Leid nicht alleine. Stephanie Mislak, eine Freundin von Jonathans Mutter, steht ihnen seit der Diagnose zur Seite und hat durch ihr Engagement eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst, von der sie selber überrascht ist: „Ich habe so viel Hilfe und Unterstützung erfahren und merke, was sich daraus entwickeln kann,“ sagt sie. Mit ihr sprachen wir über das Schicksal des Jungen, die Hilfsaktion und das bevorstehende Benefizkonzert im Café Schrill.

Dies vorweg: Neuigkeiten, was den Krankheitsverlauf bei Jonathan betrifft, wird es vorerst nicht geben. Zum Schutz seiner Persönlichkeit und auf Wunsch der Mutter nennen wir auch den Nachnamen des Jungen nicht. Bekannt ist dies: Er kämpft um sein Leben, und das wohl mehr denn je. Im Juni 2019 bekam er die Diagnose, und eigentlich hätte es ganz gut aussehen können: Demnach war wohl ein Stammzellenspender schon gefunden. Gegen den Tumor im Bauch setzten die Ärzte der Medizinischen Hochschule Hannover zunächst eine Chemotherapie an. Weil der Tumor aber zu nah an der Milz liegt, konnten sie nicht operieren. Eine weitere Chemotherapie folgte.

„Die Krankheit kam im Grunde parallel zum Umzug“, berichtet Stephanie Mislak. Bis dahin war Jonathans Mutter ihre Nachbarin – Freundinnen sind sie geblieben. Das Schicksal des Jungen hat das Leben der Mutter völlig aus den Angeln gehoben. So habe die von ihrem Mann getrennt lebende Frau ihren Beruf aufgegeben, um ausschließlich für ihren Sohn da sein zu können.

Sofort schob Stephanie Mislak verschiedene Hilfsaktionen an, etwa eine Fotoaktion. Die Hobbyfotografin fotografierte Menschen gegen eine Spende für Jonathan. „Das Ausmaß der Krankheit und deren Folgen waren mir anfangs überhaupt nicht bewusst.“ In erster Linie benötige die Mutter wegen der hohen Zusatzkosten finanzielle Hilfe, und das dringend. „Also habe ich einen Spendenaufruf gestartet und das Benefizkonzert organisiert“, erzählt die Freundin. „Da haben sich so viele Leute eingeklinkt, das ist einfach nur schön.“

Aus der Krebs-Spendengala 2019 erfolgt eine Spende. Foto: Darius Simka / regios24 (Archiv)

Das Benefizkonzert findet am 18. Januar im Café Schrill statt. „Die haben sofort zugesagt“, freut sich die Organisatorin, und das trifft offenbar auch auf die Künstler zu: Vorleserin und Kabarettistin Marianne Orsini-Parakenings, Volker Rechin, Claudio Calandra sowie die Band Jattstream. „Ich habe einfach angefragt, die Teilnahme war überhaupt keine Frage für sie“, berichtet Stephanie Mislak und ergänzt: „Auch während des Konzerts dürfen die Menschen übrigens gern für Katharina spenden.“ In das Café Schrill passen 180 Gäste. 80 Karten seien wohl schon verkauft. Die Plakate habe übrigens die Leonardo-da-Vinci-Schule gedruckt.

Unter anderem das Engagement der Ehmerin hat eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. So kicken am 26. Januar Mannschaften des VfR Eintracht Nord für Jonathan. Der Verein wandelte sein internes Hallen-Fußballturnier einfach zu einem öffentlichen Benefizkick um, ist auf der Internetseite zu lesen. Auch ein Einlagespiel der Bambini-Truppe plant der Verein.

Am heutigen Montag findet eine Spendenübergabe des Organisationsteams „Gemeinsam gegen Krebs“ um Federico Palazessi und Jens Kirsch statt, die die gleichnamige Spendengala 2019 erstmals veranstaltet hatten. Es gehe um schnelle und unbürokratische Hilfe für Jonathan und seine Familie, sagte Kirsch unserer Zeitung vorab.

Auch Gruppen, Organisationen und Unternehmen haben spontan gesammelt. „Helfen kann jeder, einfach per Mail bei mir melden“, ruft Stephanie Mislak zur Unterstützung der kleinen Familie auf. Kontakt: stephanie.mislak@gmx.de.

Benefizkonzert

Das Konzert zur Unterstützung von Jonathan und seiner Mutter findet am Samstag, 18. Januar, im Café Schrill, Hattorfer Straße 23, in Mörse statt. Es beginnt um 17 Uhr mit einer Lesung von Marianne Orsini-Parakenings. Ab 18 Uhr stehen die Musiker auf der Bühne, beginnend mit Claudio Calandra. Der Eintritt kostet 10 Euro. Karten gibt es im Café Schrill oder an der Abendkasse.