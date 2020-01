Förderer unterstützen Wolfsburger Studenten mit 111.600 Euro

Wolfsburg. Neun der 31 Deutschland-Stipendiaten studieren an der Ostfalias in Wolfsburg. Sie erhalten 300 Euro pro Monat – für ein Jahr.

31 Studenten erhalten in diesem Jahr an der Ostfalia-Hochschule ein Deutschland-Stipendium und werden mit 111.600 Euro unterstützt. Neben herausragenden Leistungen im Studium werden bei der Vergabe gesellschaftliches Engagement und besondere persönliche Leistungen berücksichtigt. Die Stipendiaten, die aus allen 12 Fakultäten der Hochschule an den Standorten Salzgitter, Suderburg, Wolfenbüttel und Wolfsburg stammen, erhalten 300 Euro monatlich über einen Zeitraum von einem Jahr – je zur Hälfte getragen vom Bund und von regionalen Partnern, heißt es in einer Mitteilung der Ostfalia.

Neun der Stipendiaten studieren Wolfsburg. Zwei an der Fakultät Wirtschaft, vier an der Fakultät Fahrzeugtechnik und drei an der Fakultät Gesundheitswesen.

Kürzlich fand in der Ostfalia am Campus Wolfenbüttel der so genannte Matchingabend statt, bei dem Stipendiaten und Förderer in der Regel das erste Mal zusammentreffen, um sich persönlich kennenzulernen. Begrüßt wurden die Gäste von Professorin Susanne Stobbe, Vizepräsidentin für Lehre, Studium und Weiterbildung der Ostfalia: „Sie alle, liebe Stipendiaten, haben etwas gemeinsam. Sie erbringen sehr gute Leistungen in Ihrem Studium. Viel wichtiger ist aber, dass Sie sich alle darüber hinaus engagieren. Es geht auch darum, Verantwortung zu übernehmen oder Hindernisse im eigenen Lebens- und Bildungsweg erfolgreich zu meistern. Und genau das bringen Sie mit. Sie haben das Deutschlandstipendium verdient.“Seit dem Wintersemester 2011/12 hat die Ostfalia bereits 365 Deutschlandstipendien im Gesamtwert von 1.314.000 Euro vergeben können.

Die Förderer in diesem Jahr sind: Curt Mast Jägermeister Stiftung, Erich-Zillmer-Stiftung, Hochschulstiftung der Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg, Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung, Ostfalia Hochschulstiftung, Paritätischer Wohlfahrtsverband Niedersachsen, PKF FASSELT SCHLAGE, Sartorius Corporate Administrative GmbH, Schnellecke Logistics Deutschland GmbH, Siemens AG – Industry Sector, Soroptimist Club Braunschweig, Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH, Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH, Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH, VGH Versicherungen, Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter & WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter.