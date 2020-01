Wolfsburger spenden für Kinderdorf Malo a Mcherezo in Malawi

Es war still, sehr still, als die Wolfsburgerin Rita Grünwald im Dephin-Palast an der Porschestraße vom Kinderdorf Malo a Mcherezo in Malawi erzählte. Der Saal war so gut wie voll besetzt. Rita Grünwald ist die Mutter von Anita Grünwald. Die junge Frau war 2009 zusammen mit ihrer Freundin Rita...