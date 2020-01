Temposünder bescheren Stadt Wolfsburg Millioneneinnahmen

Mit 143 Kilometern pro Stunde wurde 2019 ein Raser auf der Heinrich-Nordhoff-Straße geblitzt. Auf einem Abschnitt, auf dem Tempo 60 gilt. Damit war er 83 Kilometer pro Stunde zu schnell – und führt in der Jahresbilanz des Ordnungsamtes die Negativliste der Geschwindigkeitssünder an. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes hatten 2019 noch mehr zu tun als in den Vorjahren: Gut 133.000 Geschwindigkeitsübertretungen, falsch geparkte Fahrzeuge...