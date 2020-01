Wohnungsbau in Wolfsburg: Stadt drückt weiter auf die Tube

Während bei Nordsteimke ab Januar das erste Baufeld für Wolfsburgs Riesen-Wohngebiet Sonnenkamp vorbereitet wird, könnten Zahlen der zwei mit Abstand größten Wohnungsgesellschaften in der Stadt Zweifel daran wecken, dass der Wohnungsbedarf in Wolfsburg so ausgeprägt ist wie angenommen. Im Rathaus ist man aber nicht beunruhigt. „Die Stadt sieht aktuell keinen Grund die Wohnbauoffensive zu drosseln“, erklärt Stadt-Sprecher Ralf Schmidt...