Risse in Phaeno-Cones: Stadt Wolfsburg lässt neu rechnen

Erinnert sich noch jemand an die Probleme mit den Phaeno-Cones? Die Neuland, die beim Phaeno-Bau als Generalunternehmerin für die Stadt tätig war, wollte sie 2014 beheben. Doch daraus ist bis heute nichts geworden. Jetzt lässt die Stadt Wolfsburg auf der Suche nach einem günstigeren Verfahren die Statik neu berechnen. Sie sieht noch mehr Sanierungsbedarf an Wolfsburgs Betonraumschiff. Zur Gedächtnisstütze: Risse an der rund 600 Meter...