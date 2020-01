Mitglieder von Wolfsburger Selbsthilfegruppe in NDR1-Sendung

Viel zu erzählen gab es in der Sendung „Plattenkiste“ bei NDR 1 Niedersachsen. Am vergangenen Dienstag zwischen unterhielten sich Sabine Hössel, Irmgard Kölling und Gunda Eppers mit Moderatorin Martina Gilica über die Selbsthilfegruppe Transplantation in Wolfsburg. Seit 1993, seit der Gründung, ist Gunda Eppers dabei. Zunächst musste sie eine Hemmschwelle überwinden, bevor sie in die Selbsthilfegruppe ging. Doch von Anfang an war dann es „ein richtiges gutes Erlebnis“, und die Nierentransplantierte fühlte sich sofort zu Hause in der Harmonie und Fröhlichkeit der Gruppe.

1995 wurde Irmgard Kölling transplantiert – vorher war sie am Kunstherz für vier Wochen. „Das wünscht man keinem“, sagt sie in der Erinnerung an diese schwere Zeit. Dann fand sich zum Glück ein Organspender, der passte. Noch in der Klinik erfuhr sie von der SHG und ging gemeinsam mit ihrem Mann hin. Alle dort haben viel mitgemacht, und immer am letzten Mittwoch im Monat treffen sie sich jeweils mit Partner, denn auch die Familie von Transplantierten ist stets eingebunden.

Sabine Hössel ist ebenfalls herztransplantiert, und zwar seit August 2010. Zunächst lebte sie bei ihren Eltern, weil sie es allein nicht schaffen konnte. Jemand empfahl ihr die Gruppe im Nachbarort. Hier kann man über die Krankheit reden – ohne schlechtes Gewissen, über Physisches und Psychisches, was bei Transplantierten auftritt. „Man horcht ständig in sich hinein“, gibt Hössel zu, die zunächst immer Sorge um ihr neues Herz hatte, ob es richtig schlug. Kölling hat viel durchlitten, über Koma und Spezialklinik, am Kunstherz – dann wurde sie erfolgreich transplantiert. Sie freut sich aufrichtig über die bisher schon geschenkten 25 Jahre. Sie hofft auf noch viele Jahre mehr. Bis heute ist sie dem Spender dankbar.

Gunda Eppers war Dialysepatientin, nebenbei berufstätig, und sie diskutierte mit vielen Menschen immer wieder darüber, ein fremdes Organ in den eigenen Körper zu bekommen.