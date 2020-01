Landgericht verurteilt Anwalt wegen Insolvenzverschleppung

Wegen fahrlässiger Insolvenzverschleppung verurteilte die Wirtschaftskammer am Landgericht Braunschweig am Mittwoch einen 46-jährigen Juristen, der unter anderem in Wolfsburg und Braunschweig praktiziert, zur Zahlung von 30 Tagessätzen á 70 Euro. Die Kammer kassierte das erstinstanzliche Urteil...