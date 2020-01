Drei Sülfelder Sportler feiern Sportabzeichen-Jubiläum

Sülfeld. Acht TSV-Mitglieder nahmen erstmals an dem Wettbewerb teil.

In einer kleinen Feierstunde zeichnete der TSV Sülfeld kürzlich 20 erfolgreiche Sportler der Saison 2019 aus. Der Vorsitzende Reinhard Arndt ehrte die Sportsfreunde in der renovierten Sporthalle in Sülfeld. Er sprach laut Mitteilung auch den Abnehmern des Sportabzeichens, Friedhelm Frank und Eberhard Heinzel seinen Dank für Ihre Ehrenarbeit aus. Acht Sportler haben erstmalig das Sportabzeichen abgelegt. Unter diesen war auch die Gruppe der Triathleten. Die Familien Radons und Sprenger/Schlott waren für das Familiensportabzeichen erfolgreich.

Im Jahr 2019 gab es folgende Jubiläums-Teilnehmer am Sportabzeichen-Wettbewerb: Karin Mahlstedt hat das 50., Erika Meyer das 40. und Lieselotte Grothe das 15. Mal das die Prüfungen zum Sportabzeichen erfolgreich absolviert. Mit einer Ehrennadel werden diese Sportlerinnen vom Stadtsportbund in einer gesonderten Veranstaltung ausgezeichnet. Die Abnahmen für das Sportabzeichen beim TSV für 2020 werden im Frühjahr wieder gestartet. Als Abnehmer stehen Friedhelm Frank und Eberhard Heinzel wieder zur Verfügung.