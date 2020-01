Mammutabriss in Westhagen geht weiter

In Westhagen geht der Abbruch der Hochhauskette in der Dessauer Straße weiter. Vor zwei Wochen sind die Arbeiter zurückgekehrt und haben sich an die Aufgabe gemacht, nach der Dessauer Straße 22-34 auch die Aufgänge 14-20 dem Erdboden gleich zu machen. Im Spätsommer soll der Riesenabriss geschafft sein. Der erste Abschnitt war im Sommer 2019 vollbracht, nachdem ein Jahr lang oft 40 Arbeiter gleichzeitig auf der Baustelle gewerkelt...