Vorträge im Klinikum Wolfsburg: Fortschritte der Krebstherapie

Etwa eine halbe Million Menschen erkranken in Deutschland jedes Jahr neu an Krebs, wie aus einer Mitteilung des Klinikums Wolfsburg hervorgeht. Die Hälfte der Erkrankungen fällt demnach auf die vier häufigsten Formen Brust-, Lungen-, Prostata- und Darmkrebs. Die Medizin hat bei der Therapie mittlerweile große Fortschritte gemacht. Nach Angaben der Deutschen Krebshilfe kann mittlerweile fast jeder zweite Erwachsene, der betroffen ist, geheilt werden. Bei Kindern liegt die Quote sogar bei 80 Prozent.

Im Klinikum Wolfsburg versorgen unter dem Dach des Cancer-Centers Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen Krebspatienten gemeinsam. Zum Weltkrebstag 2020 stellen die Spezialisten im Rahmen der „Wolfsburger Gesundheitsakademie“ aktuelle Entwicklungen in der Krebstherapie in den Mittelpunkt einer Informationsveranstaltung.

Am Dienstag, 4. Februar, ab 17 Uhr gehen sie im Klinikum Wolfsburg (Raum Niedersachsen) in verschiedenen Kurzvorträgen auf die aktuellen Fortschritte in der Therapie ein. Außerdem geben die Spezialisten Tipps, wie Betroffene ihre Behandlung unterstützen können und was jeder für sich und seine Gesundheit tun kann. Denn: Experten schätzen, dass vermutlich rund 40 Prozent aller Krebsfälle durch einen gesunden Lebensstil vermeidbar wären, heißt es in der Mitteilung des Klinikums. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Veranstalter sind das Klinikum Wolfsburg, die Volkshochschule Wolfsburg und der Förderverein des Klinikums Wolfsburg.

Die Referenten sind Professor Dr. Nils Homann, Chefarzt der Medizinischen Klinik II im Klinikum Wolfsburg; Dr. Katharina Korn, Oberärztin der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie im Klinikum Wolfsburg; Dr. Clemens Liebrich, Leitender Oberarzt der Frauenklinik im Klinikum Wolfsburg; Dr. Marcel Ott, Leitender Arzt der Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie.

Wann: Dienstag, 4. Februar, 17 Uhr. Wo: Klinikum Wolfsburg, Sauerbruchstraße 7, Raum Niedersachsen (Konferenzbereich). red