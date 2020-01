Massenprügelei in Wolfsburg wegen Streit um die Schwester

Sechs Angeklagte, 14 Zeugen – ein Mammut-Prozess beschäftigte am Mittwoch das Jugendschöffengericht am Amtsgericht Wolfsburg. Es ging um Kopfstöße, Faustschläge, Fußtritte, Beleidigungen. Passiert sind die während einer Massenprügelei zweier Gruppen junger Männer am 23. März 2019 im Stadtteil...