„Der VfB Fallersleben wird nie stillstehen“

„Spirit“ und „Energy“, zu Deutsch Geist und Energie: So hat der VfB Fallersleben die beiden großen Kursusräume genannt, die einen Großteil der Fläche im neuen Anbau des VfB Fit im Bewegungszentrum am Windmühlenberg einnehmen. Beides steht auch für die Herangehensweise des Sportvereins an immer neue...