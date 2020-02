Drei Einbrüche in Wolfsburg am Wochenende

Zwei Einbrüche in Wohnhäuser gab es zwischen Freitag- und Sonntagabend, ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen Montag- und Sonntagmorgen im Wolfsburger Stadtgebiet, wie die Polizei mitteilt. Am Freitagabend öffneten Unbekannte zwischen 18 und 19.30 Uhr das Fenster eines Hauses in der Frauenteichstraße und gelangten ins Innere der Wohnung. Hier erbeuteten sie einen unbekannten Bargeldbetrag.

Im Sterntalerweg in der Tiergartenbreite nutzten Einbrecher die mehrtägige Abwesenheit der Hauseigentümer aus und brachen zwischen Montagmorgen, 10 Uhr, und Sonntagmorgen, 9.16 Uhr, in deren Einfamilienhaus ein. Auch hier öffneten sie ein Fenster. Was genau erbeutet wurde und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Am Sonntagnachmittag erwischte es zwischen 15 und 18 Uhr ein Wohnhaus in der Straße Küsterwiese. Hier öffneten die Täter an der rückwärtigen Seite des Wohnhauses gewaltsam die Nebeneingangstür. Die Täter versuchten daraufhin, weiter in das Haus einzudringen, scheiterten jedoch an einer weiteren Tür. Danach flüchteten sie ohne Beute. Wie hoch der hier angerichtete Schaden ist, werden Prüfungen von Fachleuten in den nächsten Tagen ergeben.

Die Polizei hofft in allen drei Fällen darauf, dass Anwohner, Nachbarn oder Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Möglicherweise haben Unbekannte auch schon Tage zuvor das Objekt ausbaldowert und sind hierbei Zeugen aufgefallen.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter (05361) 46460 entgegen. red