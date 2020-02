Dieb verletzt in Wolfsburg Mann und stiehlt Laptop

Ein 26-Jähriger wurde am vergangenen Donnerstag, 30. Januar, in der Straße Am Hasselbach Opfer eines Raubes. Der Wolfsburger saß gegen 20.45 Uhr im Bereich zwischen dem Amtsgericht und dem Studentenwohnheim auf einer Parkbank und war in sein Notebook vertieft.

Plötzlich kam eine Person, sprühte dem 26-Jährigen eine unbekannte brennende Substanz ins Gesicht, entriss ihm das Notebook und flüchtete unerkannt, wie die Polizei mitteilt. Das Opfer wurde zur medizinischen Versorgung ins Klinikum gebracht.

Am Mittwoch meldete sich das Opfer bei der Polizei und teilte den Ermittlern mit, dass das Notebook einen Tag zuvor wieder durch Unbekannte in seinen Besitz gelangt sei. Auch wenn das Notebook wieder bei seinem Besitzer angelangt ist, fragt die Polizei, wer Hinweise zum Raub machen kann.

Hinweise an das 2. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg: (05361) 46460. red