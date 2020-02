Wolfsburg: Betrunkener macht der Polizei viel Arbeit

Ein Betrunkener rief die Polizei so oft auf den Plan, dass er schließlich in die Ausnüchterungszelle wanderte.

Ein 33-jähriger aus Munster, dessen Ex-Freundin am Wellekamp wohnt und ein Annäherungsverbot für ihn erwirkt hat, hält sich nach Polizeiangaben in ihrem Wohnbereich immer wieder in alkoholisiertem Zustand auf. Sein Auto stellt der Mann zudem im unmittelbaren Bereich ihrer Wohnung ab. Eine Zeugin sah am Samstagnachmittag eine offenbar alkoholisierte Person um die Fahrzeuge herumschleichen, welche auf dem Wellekampparkplatz abgestellt sind.

Wenig später sah die Zeugin auch, wie der Mann mit einem Fahrzeug mit auswärtigem Kennzeichen über den Parkplatz fuhr und alarmierte die Polizei. Die Person konnte kurz darauf in seinem Fahrzeug angetroffen werden. Der Verdacht auf Alkohol bestätigte sich, sodass eine Blutprobe angeordnet wurde. Auch den Fahrzeugschlüssel musste der Mann bei der Polizei lassen, bevor er entlassen wurde.

Am späten Abend des Samstags wurde der Mann schon wieder in alkoholisiertem Zustand mit seinem Fahrzeug fahrend angetroffen. Offenbar hatte er einen Zweitschlüssel bei sich, so die Polizei. Nach der neuerlichen Entlassung wurde die Person abermals im Bereich des Wellekamps angetroffen. Auf polizeiliche Ansprache reagierte er nicht. „Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt und erst nach Ausnüchterung wieder entlassen“, teilte die Polizei mit.