A 39 bei Wolfsburg: Verkehr läuft wegen Baustelle nur einspurig

Wolfsburg. Grund sind Rückbau-Arbeiten an der aktuellen Fahrbahnführung, die für die zusätzlichen Verflechtungsstreifen in diesem Bereich erforderlich sind.

Auf der Autobahn 39 müssen sich Verkehrsteilnehmer aktuell zwischen den Anschlussstellen Wolfsburg-Mörse und Flechtorf auf Behinderungen in beiden Fahrtrichtungen einstellen.

Verkehr auf A 39 bei Wolfsburg läuft bis einschließlich Donnerstag nur einspurig

Der Hintergrund: Noch bis einschließlich Donnerstag, 13. Februar, läuft der Verkehr zwischen circa 9 und 14 Uhr nur einstreifig. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Montag in Wolfenbüttel hin.

Grund sind Rückbau-Arbeiten an der aktuellen Fahrbahnführung, die zur Anlage der zusätzlichen Verflechtungsstreifen in diesem Bereich erforderlich sind.

Auch „Überflieger“ von Braunschweiger Straße auf A 39 wird am Mittwoch gesperrt

Im Rahmen dieser Arbeiten wird am Mittwoch, 12. Februar, in der Anschlussstelle Wolfsburg-Mörse auch der sogenannte „Überflieger“ von der Braunschweiger Straße (K 92) auf die A 39 in Fahrtrichtung Süden von voraussichtlich 8 bis 14 Uhr gesperrt. Eine innerörtliche Umleitung ist ausgeschildert.

Mit dem Abschluss der Arbeiten sind die neuen Verflechtungsstreifen uneingeschränkt nutzbar, heißt es seitens der Straßenbau-Behörde weiter. Sie wurden angelegt, um den Verkehrsfluss in den Anschlussstellenbereichen zu verbessern und die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Landesbehörde: Witterungsbedingte Verzögerungen möglich

Witterungsbedingte Verzögerungen sind grundsätzlich möglich. Die Landesbehörde bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und um besondere Aufmerksamkeit. red